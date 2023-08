Il cavallo per lo zoologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cavallo per lo zoologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EQUINO

Significato/Curiosità : Il cavallo per lo zoologo

L'"equino" è un termine che si riferisce a una specie di mammifero appartenente alla famiglia degli equidi, che include cavalli, asini e zebre. Gli equini sono animali quadrupedi, caratterizzati da zampe lunghe e snelle adatte alla corsa. Questi animali sono stati strettamente associati all'interazione umana per millenni, utilizzati per il trasporto, l'agricoltura e lo sport. Il cavallo, in particolare, è stato uno dei più importanti compagni dell'uomo nella storia, contribuendo in modo significativo alla mobilità e alla crescita delle civiltà. Gli equini sono anche oggetto di studio per gli zoologi che cercano di comprendere il loro comportamento, l'anatomia e il ruolo nell'ecosistema.

Altre risposte alla domanda : Il cavallo per lo zoologo : cavallo; zoologo; Un cavallo sfiancato un inetto o un ramo moncato; Incitare un cavallo colpendone i fianchi coi piedi; Si praticano in pedana o a cavallo ; Le impugnature di un cavallo usato dai ginnasti; Riducono estremamente il campo visivo del cavallo ; Un cavallo per lo zoologo ; I cavalli per lo zoologo ; Il Morris noto zoologo e documentarista britannico; Umberto, zoologo campano;

