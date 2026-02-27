Respira faticosamente

SOLUZIONE: ASMATICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Respira faticosamente" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Respira faticosamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Asmatico? Quando qualcuno fatica a respirare, spesso si manifesta un senso di oppressione al petto e un respiro affannoso. Questa condizione può essere causata da diverse problematiche respiratorie o allergie, e si manifesta con un'ansia crescente. La persona coinvolta può sentirsi incapace di riempire completamente i polmoni d'aria, portandola a inspirare con difficoltà. In questi casi, si parla di una condizione che richiede attenzione immediata per evitare complicazioni.

In presenza della definizione "Respira faticosamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Respira faticosamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Asmatico:

A Ancona S Savona M Milano A Ancona T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Respira faticosamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

