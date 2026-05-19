S interra quello del tulipano
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SOLUZIONE: BULBO
Perché la soluzione è Bulbo? Il bulbo è la parte sotterranea di molte piante, tra cui il tulipano, che consente alla pianta di sopravvivere alle condizioni difficili dell'inverno. Questa struttura è formata da tessuti spesso e concentrati, avvolti da una tunica protettiva che impedisce la disidratazione e i danni esterni. Durante la stagione favorevole, il bulbo germoglia producendo foglie e fiori, come il tulipano, che si sviluppano in superficie. La sua funzione principale è quella di immagazzinare riserve nutritive.
S interra quello del tulipano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bulbo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: S interra quello del tulipano
- Risposta: BULBO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: B____
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Bulbo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "S interra quello del tulipano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Altre definizioni collegate
Con interra: Germoglio che si interra per far nascere una pianta
Con quello: Il suo diametro è quattro volte quello terrestre