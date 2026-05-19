S interra quello del tulipano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'S interra quello del tulipano' è 'Bulbo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BULBO

Perché la soluzione è Bulbo? Il bulbo è la parte sotterranea di molte piante, tra cui il tulipano, che consente alla pianta di sopravvivere alle condizioni difficili dell'inverno. Questa struttura è formata da tessuti spesso e concentrati, avvolti da una tunica protettiva che impedisce la disidratazione e i danni esterni. Durante la stagione favorevole, il bulbo germoglia producendo foglie e fiori, come il tulipano, che si sviluppano in superficie. La sua funzione principale è quella di immagazzinare riserve nutritive.

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S interra quello del tulipano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bulbo

La definizione "S interra quello del tulipano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bulbo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: S interra quello del tulipano

S interra quello del tulipano Risposta: BULBO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: B____

B____ Inizia con: B

B Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna U Udine L Livorno B Bologna O Otranto

La soluzione 'Bulbo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "S interra quello del tulipano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.