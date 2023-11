La definizione e la soluzione di: Si gioca anche sul ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Di hockey. l'hockey su ghiaccio (in italiano chiamato anche disco su ghiaccio) è uno sport di squadra disputato sul ghiaccio, in cui i pattinatori, attraverso... Il termine hockey fa riferimento a vari tipi di sport nei quali due squadre competono cercando di spingere un disco o una palla nella porta ...

