Al supermercato sono nel banco freezer
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SOLUZIONE: SURGELATI
Come completare la definizione
- Definizione: Al supermercato sono nel banco freezer
- Risposta: SURGELATI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Surgelati? Nel contesto di un supermercato, i prodotti esposti nel banco freezer sono chiamati surgelati. Questi alimenti vengono trattati a basse temperature per mantenere intatte le loro caratteristiche e prolungare la durata di conservazione. La loro presenza nel reparto dedicato permette ai clienti di scegliere tra una vasta gamma di pietanze pronte o ingredienti da preparare a casa. La freschezza e la qualità dei surgelati sono garantite attraverso specifici processi di congelamento rapido.
Al supermercato sono nel banco freezer - risposta corretta per cruciverba
Quando la definizione "Al supermercato sono nel banco freezer" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Surgelati'.
Schemi utili per Surgelati
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con S
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: S________
- Schema finale: _____LATI
Le 9 lettere della soluzione Surgelati
La soluzione 'Surgelati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Al supermercato sono nel banco freezer". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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