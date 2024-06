L Alto Adige visto dall Austria

: Südtirol (letteralmente «Sud Tirolo») è un toponimo tedesco che storicamente è stato usato per indicare aree differenti: la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, così ufficialmente denominata in tedesco dal 1972, ma storicamente in uso sin dall'annessione del Tirolo meridionale all'Italia nel 1919; storicamente anche il Trentino, denominato Tirolo italiano o Tirolo meridionale (talvolta identificato con l'esonimo tedesco Welschtirol o Welsch-Südtirol in quanto parte di lingua italiana del Tirolo), mentre la provincia di Bolzano faceva parte del Deutsch-Südtirol, o più raramente Mitteltirol, in italiano Tirolo centrale; storicamente in senso largo l'intera regione Trentino-Alto Adige.

Tedesco: Nome proprio: Südtirol ( approfondimento) n . (toponimo) Alto Adige, Tirolo meridionale. Sillabazione: Süd | ti | rol. Pronuncia: IPA: /'zydti'rol/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: formato da Süd, "sud" e da Tirol, "Tirolo", nel senso letterale di "Tirolo meridionale" . Parole derivate: Südtiroler, südtirolisch.