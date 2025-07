C è sia quella via cavo che quella satellitare nei cruciverba: la soluzione è Televisione

Home / Soluzioni Cruciverba / C è sia quella via cavo che quella satellitare

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'C è sia quella via cavo che quella satellitare' è 'Televisione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELEVISIONE

Curiosità e Significato di Televisione

La parola Televisione è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Televisione.

Perché la soluzione è Televisione? La televisione è un mezzo di comunicazione che permette di ricevere immagini e suoni tramite segnali via cavo o satellitari. È un modo semplice e diffuso per restare aggiornati, intrattenersi e scoprire nuove informazioni, portando il mondo direttamente nelle nostre case. In breve, la televisione è diventata parte integrante della vita quotidiana, un ponte tra realtà e intrattenimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un cavo del velieroLo è sia il Nebbiolo che il SangioveseQuello amoroso non è detto sia equilateroTrattengono la nave prima che sia varataSi dice di una gara sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettanti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Televisione

Hai trovato la definizione "C è sia quella via cavo che quella satellitare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

V Venezia

I Imola

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N V A I T C O E C S U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONSECUTIVA" CONSECUTIVA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.