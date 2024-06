Può avere lo schermo LCD

: La televisione (parola entrata in uso in Italia nel 1931 su modello dell'inglese television, coniata dal prefisso greco tele, "a distanza", e dal latino video, "vedo", abbreviato TV), è un servizio di diffusione corrente di contenuti audio-video, tipicamente sotto forma di programmi televisivi diffusi da emittenti televisive, fruibili in diretta, in differita o con un breve ritardo, a utenti situati in aree geografiche servite da apposite reti di telecomunicazione (telediffusione) e dotati di specifici apparecchi elettronici detti televisori, o di altri impianti di telecomunicazioni per la ricezione del segnale.

Italiano: Sostantivo: televisione ( approfondimento) f sing (pl.: televisioni) . (media) sistema di comunicazione a distanza che prevede la trasmissione di immagini in movimento con l'ausilio di onde radio o cavi elettrici. (per estensione) (familiare) l'apparecchio per la visualizzazione delle trasmissioni televisive (più propriamente detto televisore). (per estensione) (senso figurato) l'insieme di persone che vi lavorano spesso la televisione è molto educativa.