Il periodo dopo cena

Sostantivo

La sera (o serata) è una parte del giorno corrispondente all'ultimo quarto dell'ideale partizione delle 24 ore giornaliere. È la parte di giorno che intercorre tra il tramonto e la mezzanotte. Culturalmente, vi sono diverse interpretazioni sull'inizio e la fine della sera. In lingua inglese si segue il fenomeno naturale, indicando la sera come il periodo in cui la luce diurna diminuisce, collocata quindi tra il tardo pomeriggio, e il tramonto del sole, cui segue la notte.

serata f sing (pl.: serate)

durata della sera oppure qualità meteorologica della sera lunghe serate invernali divertimento di sera come spettacolo teatrale, ballo, cinema e similari una serata a teatro spettacolo d'arte il cui introito è destinato alla beneficenza serata d'onore fascia oraria delle trasmissioni televisive prima serata : sono gli orari del rientro dal lavoro, dedicati a stare assieme in famiglia, con un po' più di tempo da dedicare anche a sé stessi, con maggiore libertà o tempo libero... quindi, così pare, con un numero maggiore di pubblico dinanzi alla TV

: sono gli orari del rientro dal lavoro, dedicati a stare assieme in famiglia, con un po' più di tempo da dedicare anche a sé stessi, con maggiore libertà o tempo libero... quindi, così pare, con un numero maggiore di pubblico dinanzi alla TV seconda serata: da sera inoltrata, ormai con la notte già iniziata spettacolo teatrale o d'arte varia in cui intervengono personaggi illustri ove è obbligatorio l'abito da sera serata di gala ultima rappresentazione di una compagnia di teatro o di arte varia serata d'addio (familiare) momento speciale trascorso assieme, appunto dopo il tramonto "È una serata magnifica, amore mio" (per estensione) in compagnia, in genere prima di una lunga notte appunto con amici tra locali, discoteche e/o pub "Serata splendida, ragazzi!" occasione conviviale tra nuovi e vecchi amici

Sillabazione

se | rà | ta

Pronuncia

IPA: /se'rata/

Etimologia / Derivazione

derivazione di sera

Sinonimi

sera

(per estensione) soirée, gala, festa, ricevimento, spettacolo

Contrari

mattina, mattinata

Parole derivate

seratante

Alterati

( diminutivo ) seratina

seratina ( accrescitivo ) seratona

seratona (peggiorativo) serataccia

Proverbi e modi di dire