La parte centrale del bulbo oculare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte centrale del bulbo oculare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CORPO VITREO

bulbo oculare, è l'organo di senso esterno dell'apparato visivo, che ha il compito di ricavare informazioni sull'ambiente circostante attraverso la luce... Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il corpo vitreo (detto anche umor vitreo) è una massa gelatinosa, trasparente e incolore che riempie...

