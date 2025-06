Una membrana oculare nei cruciverba: la soluzione è Ialoide

IALOIDE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ialoide? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ialoide.

Perché la soluzione è Ialoide? L'ialoide è una membrana sottile e trasparente che si trova all’interno dell’occhio, riempiendo lo spazio tra il cristallino e la retina. Questa struttura svolge un ruolo importante nel mantenere la forma dell’occhio e nel supportare la retina stessa. La sua presenza è fondamentale per la salute visiva, contribuendo a mantenere la trasparenza e la corretta funzione visiva.

