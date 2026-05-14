Un transistor che può funzionare da interruttore

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un transistor che può funzionare da interruttore' è 'Mos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOS

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un transistor che può funzionare da interruttore". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un transistor che può funzionare da interruttore nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Mos

La definizione "Un transistor che può funzionare da interruttore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un transistor che può funzionare da interruttore" conferma che la soluzione 'Mos' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Mos

M Milano O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un transistor che può funzionare da interruttore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mos' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L usanza il costume dei filosofi latinimaiorum l usanza degli antenati per gli antichi LatiniIl costume dei filosofi latiniPuò funzionare con i pelletPuò funzionare a pelletPuò funzionare con il laser o a getto d inchiostroPuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobile