Può funzionare con il laser o a getto d inchiostro nei cruciverba: la soluzione è Stampante

Home / Soluzioni Cruciverba / Può funzionare con il laser o a getto d inchiostro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può funzionare con il laser o a getto d inchiostro' è 'Stampante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAMPANTE

Curiosità e Significato di Stampante

Approfondisci la parola di 9 lettere Stampante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stampante? Una stampante è un dispositivo che permette di trasformare documenti digitali in copie fisiche su carta, utilizzando diverse tecnologie come il laser o il getto d’inchiostro. È uno strumento fondamentale sia in ufficio che a casa, per stampare testi, immagini e foto. Insomma, la stampante rende tangibili le idee e i documenti digitali, rendendo tutto più pratico e immediato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può funzionare con i pelletPuò funzionare a pelletPuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stampante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Può funzionare con il laser o a getto d inchiostro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

M Milano

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T A C O A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COSTATA" COSTATA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.