Lo sono i limoni

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono i limoni' è 'Aspri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASPRI

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Perché la soluzione è Aspri? Gli aspri sono frutti appartenenti alla famiglia delle agrumi, caratterizzati da una polpa molto acida e un aroma intenso. La loro presenza è molto diffusa in cucina, spesso utilizzati per insaporire piatti o preparare bevande rinfrescanti. La loro natura acida deriva dalla presenza di acidi organici, che conferiscono un sapore pungente e rinfrescante. La loro versatilità permette di impiegarli in molte preparazioni, rendendo ogni piatto più vivace e aromatico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i limoni". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo sono i limoni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aspri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono i limoni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i limoni" conferma che la soluzione 'Aspri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aspri

A Ancona S Savona P Padova R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i limoni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aspri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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