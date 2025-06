Lo sono i frutti acerbi nei cruciverba: la soluzione è Aspri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono i frutti acerbi' è 'Aspri'.

ASPRI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Aspri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aspri? La parola aspri descrive un sapore forte, pungente e poco dolce, tipico di alcuni frutti non maturi o di alimenti con una nota acidula. Quando si parla di frutti, aspri indica che sono ancora acerbi, cioè non completamente maturi e dal gusto deciso. È un termine che richiama una sensazione di freschezza e vivacità, ma anche di non essere ancora pronti per il consumo.

Hai trovato la definizione "Lo sono i frutti acerbi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

