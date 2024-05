La Soluzione ♚ Vi si pagano i dazi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DOGANA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Vi si pagano i dazi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Vi si pagano i dazi: Senigallia, nota per essere stata un porto franco. i barconi che ormeggiavano in darsena erano esentati dai dazi e per tal motivo la fiera era molto attesa.[senza fonte]... La dogana, o ufficio doganale, è un organismo di natura pubblica preposto al controllo dell'entrata e dell'uscita delle merci dal territorio di uno Stato (attraverso il confine di Stato), sia che si tratti di materiali a seguito dei viaggiatori sia di trasporto di merci.

