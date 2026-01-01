Gravano sul conto in hotel

Paola Cammarota | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gravano sul conto in hotel' è 'Extra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EXTRA

Perchè la soluzione è Extra? Quando si soggiorna in hotel, spesso si aggiungono costi extra per servizi come il minibar o il parcheggio. Questi supplementi vengono addebitati sul conto finale, rendendo la spesa complessiva più chiara e trasparente. È importante controllare sempre gli extra prima di lasciare la struttura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gravano sul conto in hotel
  • Risposta: EXTRA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: E____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A
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Gravano sul conto in hotel nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Extra

La definizione "Gravano sul conto in hotel" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Extra'.

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli
X Xeres
T Torino
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Extra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gravano sul conto in hotel". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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