Gravano sul conto in hotel

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gravano sul conto in hotel' è 'Extra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EXTRA

Perchè la soluzione è Extra? Quando si soggiorna in hotel, spesso si aggiungono costi extra per servizi come il minibar o il parcheggio. Questi supplementi vengono addebitati sul conto finale, rendendo la spesa complessiva più chiara e trasparente. È importante controllare sempre gli extra prima di lasciare la struttura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Gravano sul conto in hotel

Gravano sul conto in hotel Risposta: EXTRA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: E____

E____ Inizia con: E

E Finisce con: A

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Gravano sul conto in hotel nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Extra

La definizione "Gravano sul conto in hotel" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Extra'.

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli X Xeres T Torino R Roma A Ancona

La soluzione 'Extra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gravano sul conto in hotel". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.