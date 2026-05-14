Non va preso contromano
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Non va preso contromano' è 'Senso Unico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SENSO UNICO
Perché la soluzione è Senso Unico? Un senso unico indica una strada o una corsia dove il traffico è consentito in una sola direzione, garantendo così maggiore sicurezza e fluidità. È importante rispettare questa indicazione per evitare incidenti e confusione tra gli automobilisti. La segnaletica specifica chiaramente questa disposizione, contribuendo a mantenere un flusso ordinato lungo le vie cittadine e strade provinciali. Ignorare il senso unico può comportare sanzioni e rischi per tutti gli utenti della strada.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non va preso contromano". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Non va preso contromano nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Senso Unico
La soluzione associata alla definizione "Non va preso contromano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non va preso contromano" conferma che la soluzione 'Senso Unico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Senso Unico
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non va preso contromano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Senso Unico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: A volte va preso per le cornaCi si va per vedere il CenacoloSe è spedito si va beneVa distinto dal profanoSi va a cercarla dove non c è nessuno
A O F M F E