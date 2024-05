Significato della soluzione per: A volte va preso per le corna

Sostantivo

Il toro (Bos taurus Linnaeus, 1758), chiamato talvolta impropriamente bue (denominazione riservata al toro che ha subito la castrazione), è una specie di mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia Bovidae. La femmina del toro domestico, la vacca, detta anche mucca, viene allevata per trarne il latte, liquido secreto dalla ghiandola mammaria per l'alimentazione del vitello, molto usato nell'alimentazione umana sia come bevanda, sia come materia prima da cui ricavare formaggio, panna, burro, ricotta e altri derivati del latte, sia come ingrediente per alimenti più complessi.

toro ( approfondimento) m sing (pl.: tori)

(zoologia) (mammalogia) maschio fecondo dei bovini, la sua classificazione scientifica è Bos taurus ( tassonomia) il toro è un ruminante

Zeus si trasforma in toro per unirsi a Europa (astrologia) persona nata quando il Sole si trova nel segno zodiacale del Toro, indicativamente tra il 21 aprile e il 20 maggio mia zia è toro

domani i tori saranno fortunati (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta un bovino maschio con la coda rivoltata sul dorso; quando la coda è pendente si tratta del bove (architettura) modanatura con profilo convesso che delimita la cornice a gola (matematica) (geometria) superficie di rivoluzione a forma di ciambella (botanica) ispessimento centrale del legno del fusto delle Gimnosperme (volgare) (sessualità) posizione sessuale caratteristica nella specie umana, dove la femmina si pone sopra il maschio supino, appoggiando però il dorso sugli arti inferiori di quest'ultimo

Sillabazione

tò | ro

Pronuncia

IPA: /'t.ro/

Etimologia / Derivazione

( zoologia ) dal latino taurus

dal latino (astrologia) da Toro

Sinonimi

(economia) (commercio) (finanza) (in borsa) rialzista, bull

Contrari

(finanza) orso, ribassista

Parole derivate

taurino, torello, torico, toroidale, toroide

Iperonimi

(zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, (classe mammifero, (superordine euterio, (ordine) artiodattilo, ungulato, (famiglia) bovide, bovino

