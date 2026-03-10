Piccolo sportello che si può abbassare o alzare

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccolo sportello che si può abbassare o alzare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccolo sportello che si può abbassare o alzare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ribaltina? Una ribaltina è un elemento che permette di accedere facilmente a spazi nascosti o di servizio. Spesso si trova in auto, dove consente di raggiungere il vano di stivaggio o di manutenzione senza dover smontare parti più grandi. Può essere utilizzata anche in contesti domestici, come in mobili o in aree di lavoro, per facilitare l'apertura e la chiusura di comparti più piccoli. La sua funzione principale è offrire praticità e accessibilità in modo rapido e sicuro.

Quando la definizione "Piccolo sportello che si può abbassare o alzare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccolo sportello che si può abbassare o alzare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ribaltina:

R Roma I Imola B Bologna A Ancona L Livorno T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccolo sportello che si può abbassare o alzare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

