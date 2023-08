La tavola piano di lavoro su cui si tira la pasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tavola piano di lavoro su cui si tira la pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SPIANATOIA

La tavola piano di lavoro su cui si tira la pasta

La spianatoia, nota anche come tavola piano di lavoro, è uno strumento essenziale in cucina per la preparazione della pasta. Solitamente realizzata in legno o materiale plastico resistente, offre una superficie ampia e liscia su cui stendere e lavorare l'impasto. La sua dimensione consente di ottenere sfoglie sottili e uniformi, necessarie per creare pasta fresca come tagliatelle, lasagne o ravioli. La spianatoia facilita la manipolazione dell'impasto, consentendo una distribuzione uniforme della pressione mentre si stende e si taglia. Inoltre, protegge anche la superficie circostante da eventuali sbavature. È un'alleata fondamentale per ogni chef o appassionato di cucina impegnato nella creazione di prelibatezze fatte in casa.

