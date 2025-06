Terreno adatto per un campo di golf nei cruciverba: la soluzione è Prato

Home / Soluzioni Cruciverba / Terreno adatto per un campo di golf

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Terreno adatto per un campo di golf' è 'Prato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRATO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Prato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Prato? Il termine prato indica un'area di terreno coperta da erba ben curata, ideale per attività all'aperto come giochi o sport. Spesso associato a spazi verdi di relax, il prato rappresenta un ambiente naturale e piacevole. Quando si parla di un terreno adatto per un campo di golf, si fa riferimento a un'ampia superficie di erba perfetta per giocare e allenarsi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un terreno adatto per la seminaUn terreno da golfIl campo da golfTerreno non adatto per la seminaIl terreno conquistato al mare in Olanda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Terreno adatto per un campo di golf"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

G A I R N R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARRINGA" ARRINGA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.