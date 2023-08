Il campo da golf - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il campo da golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GREEN

Significato/Curiosita : Il campo da golf

Fonti. un campo da golf è un'area destinata alla pratica di questo gioco, e definita e riconosciuta ufficialmente come tale. un campo da golf è in genere... green – cratere lunare green – cratere su marte 12016 green – asteroide del sistema solare antartide green – ghiacciaio nella terra di graham green –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

