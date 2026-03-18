Tipico tessuto verde per cappotti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tipico tessuto verde per cappotti' è 'Loden'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LODEN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipico tessuto verde per cappotti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipico tessuto verde per cappotti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Loden? Loden è un tessuto di origine austriaca, caratterizzato dalla sua speciale lavorazione che conferisce una superficie compatta e resistente. Questo materiale, di colore verde, è tradizionalmente utilizzato per la realizzazione di cappotti, grazie alle sue proprietà isolanti e impermeabili. La sua composizione prevede lana di alta qualità, lavorata in modo da mantenere morbidezza e durabilità. La texture unica e la resistenza nel tempo rendono il loden un tessuto molto apprezzato nel settore dell’abbigliamento outdoor.

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Tipico tessuto verde per cappotti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Loden

Per risolvere la definizione "Tipico tessuto verde per cappotti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipico tessuto verde per cappotti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Loden:

L Livorno O Otranto D Domodossola E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipico tessuto verde per cappotti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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