Tipico cappotto verde

Significato e Curiosità su: Il Loden è un tessuto di lana tipico del Tirolo. La parola "loden" può essere fatta derivare da lodo, che in un arcaico tedesco si traduceva in "balla di lana", oppure ancora può essere tradotto in "tessuto grezzo".Tessuto di aspetto caldo e morbido, il loden è molto resistente e duraturo. Esso viene follato (infeltrito) e molto garzato. La prima operazione rende il tessuto impermeabile, mentre la seconda serve a ottenere un lato peloso. Per queste sue caratteristiche il loden è un panno. Il loden è utilizzato per confezionare cappotti, mantelli, gonne e pantaloni.

