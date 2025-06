Il tipico cappotto tirolese nei cruciverba: la soluzione è Loden

Home / Soluzioni Cruciverba / Il tipico cappotto tirolese

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il tipico cappotto tirolese' è 'Loden'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LODEN

Curiosità e Significato... La parola Loden è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Loden.

Perché la soluzione è Loden? Il Loden è un tradizionale cappotto tirolese, realizzato in tessuto di lana resistente e caldo, caratterizzato da una texture morbida e un aspetto elegante. Originario dell'Austria, questo capo unisce funzionalità e stile, perfetto per affrontare il clima freddo delle montagne. Il Loden rappresenta un simbolo della cultura alpina, apprezzato anche come icona di moda classica e senza tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tessuto tiroleseEncomion elogionIl tessuto tiroleseIl tipico cappotto verdeIl tipico cappotto verde impermeabileIl cappotto verde tirolese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il tipico cappotto tirolese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

G S A T D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GSTAAD" GSTAAD

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.