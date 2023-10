Un preparato per la birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un preparato per la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MALTO

Significato/Curiosita : Un preparato per la birra

Estratti di lampone, limone o waldmeister, un preparato a base di asperula. la gose è una varietà di birra originaria di goslar che è oggi una delle birre... Il malto (dall'inglese malt, a sua volta dal sassone mealt, voce del verbo meltan, 'disciogliersi', da cui derivano i nomi del malto in molte lingue germaniche)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Le scienze dei preparatori sportivi; Un preparato dell erborista; Lo supera lo studente preparato; preparato per la semina; Il preparatore dei purosangue; preparato dal computer; preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura; Un tipo di birra scura; La fanno birra e champagne; Corrisponde a circa mezzo litro di birra; Stella diffusa birra; Lo usano i panettieri e i birrai; Un locale con la birra alla spina; Serve per produrre la birra;

