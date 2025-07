Lo sono le bevande a base di etanolo nei cruciverba: la soluzione è Alcoliche

ALCOLICHE

Curiosità e Significato di Alcoliche

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Alcoliche, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Alcoliche? Le bevande alcoliche sono quelle che contengono etanolo, un tipo di alcol presente in vino, birra e liquori. Sono usate sia per il piacere che in alcune tradizioni culturali, ma devono essere consumate con moderazione a causa dei loro effetti sul corpo. La parola alcoliche descrive quindi tutto ciò che riguarda o contiene alcool.

Come si scrive la soluzione Alcoliche

Hai davanti la definizione "Lo sono le bevande a base di etanolo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

