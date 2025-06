Vi fu ucciso J. F. Kennedy nei cruciverba: la soluzione è Dallas

DALLAS

Curiosità e Significato di Dallas

Approfondisci la parola di 6 lettere Dallas: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dallas? Dallas è una città del Texas famosa per essere stata il luogo in cui avvenne l'assassinio di John F. Kennedy nel 1963, evento che ha segnato la storia americana. Oggi, Dallas rappresenta un importante centro culturale ed economico, nota per i suoi grattacieli, musei e tradizione. La sua notorietà rimane legata a quel tragico momento, rendendola simbolo di un capitolo cruciale degli Stati Uniti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grande centro del TexasLa città in cui venne ucciso John F. KennedyIl serial TV con JR e Sue EllenVi fu ucciso John KennedyLa città del Texas in cui fu ucciso John KennedyVi venne ucciso JFK

Come si scrive la soluzione Dallas

Hai davanti la definizione "Vi fu ucciso J. F. Kennedy" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E P I I S R R A Mostra soluzione



