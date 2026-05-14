Si allunga con il calar del sole

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si allunga con il calar del sole' è 'Ombra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMBRA

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Perché la soluzione è Ombra? Quando il sole tramonta, il suo calar provoca un’allungarsi delle forme e delle superfici sulla terra, creando un’immagine che si distende e si espande. Questa prolungata estensione di forme sfumate e indistinte si manifesta come un’ombra, che si allunga e si fonde con il paesaggio circostante. L’ombra si trasforma in un’estensione dell’oggetto o della persona, riflettendo il calare della luce e dando vita a un’immagine che si protrae fino a scomparire.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si allunga con il calar del sole". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si allunga con il calar del sole nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ombra

La definizione "Si allunga con il calar del sole" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si allunga con il calar del sole" conferma che la soluzione 'Ombra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ombra

O Otranto M Milano B Bologna R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si allunga con il calar del sole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ombra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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