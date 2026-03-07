Sagoma scura proiettata da corpi illuminati

Home / Soluzioni Cruciverba / Sagoma scura proiettata da corpi illuminati

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sagoma scura proiettata da corpi illuminati' è 'Ombra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMBRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sagoma scura proiettata da corpi illuminati" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sagoma scura proiettata da corpi illuminati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ombra? L'ombra si forma quando una fonte di luce incontra un oggetto che impedisce il passaggio della luce stessa. Questo fenomeno crea una zona di oscurità che si distingue nettamente dal contesto circostante, assumendo una forma che rispecchia quella dell'ostacolo. La sua presenza è evidente in molte situazioni diurne quando il sole illumina un'area e un oggetto la copre, generando un'area più scura sul terreno o su altre superfici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sagoma scura proiettata da corpi illuminati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ombra

Quando la definizione "Sagoma scura proiettata da corpi illuminati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sagoma scura proiettata da corpi illuminati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ombra:

O Otranto M Milano B Bologna R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sagoma scura proiettata da corpi illuminati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si cerca nel solleoneLa proiettano i corpi alla luce del soleLa amano certe pianteCaratterizza i corpi con temperatura costanteDilata i corpiUna foto proiettataDiffusa birra scura irlandeseImmagine proiettata durante una conferenza