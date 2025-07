La città di uno storico oltraggio nei cruciverba: la soluzione è Anagni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città di uno storico oltraggio' è 'Anagni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANAGNI

Curiosità e Significato di Anagni

Non fermarti alla soluzione! Conosci Anagni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Anagni.

Perché la soluzione è Anagni? Anagni è una città storica nel Lazio, famosa per il suo centro medievale e per aver ospitato eventi importanti, come l’incoronazione di papa Bonifacio VIII. Il nome richiama un passato ricco di vicende politiche e religiose che hanno segnato la storia italiana. Visitare Anagni significa immergersi in un’atmosfera antica, tra monumenti e leggende che ancora oggi affascinano i visitatori.

Come si scrive la soluzione Anagni

La definizione "La città di uno storico oltraggio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

G Genova

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S E I L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESILIO" ESILIO

