La città di Casanova

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città di Casanova' è 'Venezia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENEZIA

Perché la soluzione è Venezia? Venezia è una città unica nel suo genere, famosa per i suoi canali, le sue calli e i suoi ponti storici. Situata nel nord-est dell'Italia, rappresenta un esempio straordinario di architettura e arte, testimoni di un passato ricco di commerci e cultura. La sua posizione su un arcipelago di isolette ne ha determinato uno sviluppo particolare, fatto di scorci suggestivi e atmosfere magiche. La città di Casanova si identifica con Venezia, che ha esercitato un fascino senza tempo su visitatori e artisti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città di Casanova". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La città di Casanova nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Venezia

La definizione "La città di Casanova" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città di Casanova" conferma che la soluzione 'Venezia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Venezia

V Venezia E Empoli N Napoli E Empoli Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città di Casanova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Venezia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La città dei gondolieriLa commedia di Shakespeare con ShylockLa città con DorsoduroLa città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l ErmitageNative della città dei due mariCittà unita ad Amburgo