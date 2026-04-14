La città dei gondolieri

Home / Soluzioni Cruciverba / La città dei gondolieri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città dei gondolieri' è 'Venezia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENEZIA

Perché la soluzione è Venezia? Venezia è conosciuta come la città dei gondolieri, perché le sue caratteristiche strade d'acqua sono il simbolo distintivo della sua identità. I gondolieri, abili e tradizionali, navigano lungo i canali, trasportando persone e merci, contribuendo a creare un'atmosfera unica e suggestiva. Le gondole, simbolo della città, rappresentano un modo di vivere e di muoversi che affonda le radici in secoli di storia. Venezia rimane così un esempio di armonia tra arte, cultura e paesaggio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città dei gondolieri". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La città dei gondolieri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Venezia

La soluzione associata alla definizione "La città dei gondolieri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città dei gondolieri" conferma che la soluzione 'Venezia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Venezia

V Venezia E Empoli N Napoli E Empoli Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città dei gondolieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Venezia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La commedia di Shakespeare con ShylockLa città con DorsoduroNota manifestazione che si svolge lungo le calliLa città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l ErmitageNative della città dei due mariCittà unita ad Amburgo