Si può strapparlo da un quaderno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si può strapparlo da un quaderno' è 'Foglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOGLIO

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Perché la soluzione è Foglio? Un foglio è un sottile strato di carta che si può facilmente staccare da un quaderno. La sua natura permette di essere rimosso senza difficoltà, rendendolo un elemento pratico e versatile. Può essere utilizzato per scrivere, disegnare o annotare idee, adattandosi a molteplici scopi. La sua leggerezza e flessibilità ne facilitano la manipolazione. La capacità di essere strappato da un quaderno lo rende un elemento indispensabile in molte attività quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si può strapparlo da un quaderno". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Si può strapparlo da un quaderno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Foglio

Quando la definizione "Si può strapparlo da un quaderno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si può strapparlo da un quaderno" conferma che la soluzione 'Foglio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Foglio

F Firenze O Otranto G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si può strapparlo da un quaderno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Foglio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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