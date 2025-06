Pezzo di carta di formato standard nei cruciverba: la soluzione è Foglio

Home / Soluzioni Cruciverba / Pezzo di carta di formato standard

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pezzo di carta di formato standard' è 'Foglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOGLIO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Foglio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Foglio? Un foglio è un pezzo di carta di dimensioni standard, come quelli usati per scrivere, disegnare o stampare. È uno degli oggetti più comuni nella vita quotidiana, utilizzato in ufficio, a scuola o per hobby creativi. La sua semplicità e versatilità lo rendono indispensabile: senza di lui, molte attività non sarebbero possibili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Viene rilasciato al futuro automobilistaUn programma come ExcelPiccolo pezzo di carta su cui scrivereUn pezzo di carta rettangolareUn formato da maxi-confezioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Pezzo di carta di formato standard" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

E T G A A P N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAGANTE" PAGANTE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.