Un pezzo di carta rettangolare nei cruciverba: la soluzione è Foglio

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pezzo di carta rettangolare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pezzo di carta rettangolare' è 'Foglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOGLIO

Curiosità e Significato di "Foglio"

Approfondisci la parola di 6 lettere Foglio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Un foglio è un pezzo di carta rettangolare utilizzato per scrivere, disegnare o stampare. È sottile, piatto e di forma rettangolare, comunemente usato in scuola, ufficio e casa per varie attività quotidiane.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccolo pezzo di carta su cui scrivereUn pezzo d ossoPezzo grosso dell industriaCarta da paratiPacchi di carta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Foglio

Hai trovato la definizione "Un pezzo di carta rettangolare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E G S V A A L S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAS VEGAS" LAS VEGAS

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.