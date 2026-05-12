Piccoli scudi rotondi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piccoli scudi rotondi' è 'Cetre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CETRE

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Perché la soluzione è Cetre? Le CETRE sono piccoli scudi rotondi che venivano utilizzati come protezione durante combattimenti o cerimonie antiche. Realizzate spesso in metallo o legno, queste protezioni avevano la funzione di salvaguardare le parti più vulnerabili del corpo. La loro forma compatta e il materiale resistente le rendevano ideali per essere indossate facilmente e offrire una difesa efficace. La presenza delle CETRE nel patrimonio storico testimonia l'importanza delle tecniche di difesa nell'antichità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccoli scudi rotondi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Piccoli scudi rotondi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cetre

La definizione "Piccoli scudi rotondi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccoli scudi rotondi" conferma che la soluzione 'Cetre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cetre

C Como E Empoli T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccoli scudi rotondi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cetre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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