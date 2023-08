Piccoli molluschi simili ai polpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli molluschi simili ai polpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MOSCARDINI

Significato/Curiosità : Piccoli molluschi simili ai polpi

I "moscardini" sono piccoli molluschi cefalopodi che appartengono alla stessa famiglia dei polpi e dei calamari. Questi animali marini hanno corpi tubolari con otto braccia dotate di ventose, che utilizzano per nuotare e catturare prede. I moscardini sono apprezzati in cucina per la loro carne delicata e saporita, spesso preparata in diversi piatti, come zuppe, insalate e fritture. Questi molluschi sono considerati un'importante risorsa ittica in alcune regioni, in quanto sono ricercati sia per il loro sapore che per il loro valore commerciale. La cucina mediterranea in particolare li ha resi parte integrante della tradizione culinaria.

