Strumenti da aedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti da aedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CETRE

Significato/Curiosita : Strumenti da aedi

Simili a quelli degli aedi e coronata con foglie di alloro sempre intenta a trarre accordi con le dita affusolate nel suo strumento. il suo nome viene dal... Zattera (codice 313); cetre a tavola (codice 314); cetre a ciotola (codice 315); cetre a telaio (codice 316). la sottofamiglia delle cetre a tavola, cioè costituite... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Strumenti da aedi : strumenti; aedi; strumenti ottici per avvicinare soggetti lontani; Angelici strumenti musicali; Insieme di strumenti gratis per creare siti ing; strumenti che scalfiscono; Custodisce strumenti per cucire;

Cerca altre Definizioni