Intersecato attraversato
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Intersecato attraversato' è 'Incrociato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INCROCIATO
Perché la soluzione è Incrociato? Una voce incrociato si riferisce a qualcosa che attraversa un percorso o una linea in modo trasversale. Questo termine descrive situazioni in cui due o più elementi si sovrappongono o si incrociano, creando punti di intersezione. In ambito stradale, un incrociato indica un veicolo che attraversa un incrocio, mentre in altri contesti può riferirsi a linee o percorsi che si attraversano. La presenza di un elemento incrociato implica un passaggio che attraversa un altro, creando un punto di intersezione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intersecato attraversato". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Intersecato attraversato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Incrociato
Questa pagina è dedicata alla definizione "Intersecato attraversato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intersecato attraversato" conferma che la soluzione 'Incrociato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Incrociato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intersecato attraversato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incrociato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un vasto Stato attraversato dal NiloAttraversato come un fiumeAttraversato da una correnteAttraversato da una scossa elettrica fulminatoIl centro di New York attraversato dalla 5 Strada
I T R O E R R P A