Intersecato attraversato

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Intersecato attraversato' è 'Incrociato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCROCIATO

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Perché la soluzione è Incrociato? Una voce incrociato si riferisce a qualcosa che attraversa un percorso o una linea in modo trasversale. Questo termine descrive situazioni in cui due o più elementi si sovrappongono o si incrociano, creando punti di intersezione. In ambito stradale, un incrociato indica un veicolo che attraversa un incrocio, mentre in altri contesti può riferirsi a linee o percorsi che si attraversano. La presenza di un elemento incrociato implica un passaggio che attraversa un altro, creando un punto di intersezione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intersecato attraversato". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Intersecato attraversato nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Incrociato

Questa pagina è dedicata alla definizione "Intersecato attraversato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intersecato attraversato" conferma che la soluzione 'Incrociato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Incrociato

I Imola N Napoli C Como R Roma O Otranto C Como I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intersecato attraversato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incrociato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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