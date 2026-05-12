La completa un ago forato

Home / Soluzioni Cruciverba / La completa un ago forato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La completa un ago forato' è 'Siringa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIRINGA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Siringa? Una siringa è uno strumento che completa un ago forato, consentendo di aspirare o iniettare liquidi con precisione. La capacità di questa apparecchiatura di essere collegata a un ago perforato permette di effettuare iniezioni o prelievi di sangue in modo sicuro e efficace. La sua struttura è progettata per garantire un funzionamento affidabile, facilitando interventi medici o pratiche di laboratorio. La versatilità della siringa la rende uno degli strumenti più utilizzati in ambito sanitario e farmacologico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La completa un ago forato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La completa un ago forato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Siringa

Questa pagina è dedicata alla definizione "La completa un ago forato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La completa un ago forato" conferma che la soluzione 'Siringa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Siringa

S Savona I Imola R Roma I Imola N Napoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La completa un ago forato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Siringa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una pompetta del farmacistaSi usa per fare l iniezioneCilindretto munito di ago per punture medicheDecorati con ago e filoCosì resta la ciclista che ha foratoSvolge la sua azione in completa segretezzaIl foro all estremità dell agoUna serie completa