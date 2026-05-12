La completa un ago forato
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La completa un ago forato' è 'Siringa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SIRINGA
Perché la soluzione è Siringa? Una siringa è uno strumento che completa un ago forato, consentendo di aspirare o iniettare liquidi con precisione. La capacità di questa apparecchiatura di essere collegata a un ago perforato permette di effettuare iniezioni o prelievi di sangue in modo sicuro e efficace. La sua struttura è progettata per garantire un funzionamento affidabile, facilitando interventi medici o pratiche di laboratorio. La versatilità della siringa la rende uno degli strumenti più utilizzati in ambito sanitario e farmacologico.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La completa un ago forato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
La completa un ago forato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Siringa
Questa pagina è dedicata alla definizione "La completa un ago forato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La completa un ago forato" conferma che la soluzione 'Siringa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Siringa
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La completa un ago forato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Siringa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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