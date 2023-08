Si immerge con la maschera e le pinne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si immerge con la maschera e le pinne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SUB

Significato/Curiosita : Si immerge con la maschera e le pinne

Utilizzerà sempre una maschera subacquea, un boccaglio e, anche se non necessariamente, delle pinne, una muta subacquea con della zavorra e un coltello, da... Il titolo. sub – codice aeroportuale iata dell'aeroporto juanda, surabaya, indonesia sub – codice iso 639-3 della lingua suku <sub>...</sub> – elemento... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si immerge con la maschera e le pinne : immerge; maschera; pinne; immerge re i biscotti nel latte; Si imbarca per immerge rsi; La condizione del sub che s immerge senza bombole; Le calza chi si immerge ; immerge Dante nel Lete; Lo cela la maschera ; La maschera del 500 con una lacrima nera sul viso; La maschera veneziana che paga sempre; LaZeta Jones con Banderas in La maschera di Zorro; Vanno a caccia con maschera e pinne; Vanno a caccia con maschera e pinne ; Edoardo Vianello li portava con pinne e fucili; Così sono anche detti i bivalve pinne nobilis; Arti con funzione di pinne ; Usano pinne e maschera;

Cerca altre Definizioni