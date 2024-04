La Soluzione ♚ Così è il camaleonte La definizione e la soluzione di 8 lettere: Così è il camaleonte. MIMETICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cosi e il camaleonte: A destra è mostrato il colore verde mimetico. Tale colore assomiglia molto al colore grigio asparago, solo che quest'ultimo è poco più scuro del primo, è spesso usato da cacciatori e militari per mimetizzarsi. Infatti, questo colore è spesso chiamato verde militare, da non confondere con il verde cacciatore, che invece è un'altra tonalità. Il 18 aprile 2019 il 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" ha adottato questo colore per il proprio basco. Aggettivo Significato e Curiosità su: A destra è mostrato il colore verde mimetico. Tale colore assomiglia molto al colore grigio asparago, solo che quest'ultimo è poco più scuro del primo, è spesso usato da cacciatori e militari per mimetizzarsi. Infatti, questo colore è spesso chiamato verde militare, da non confondere con il verde cacciatore, che invece è un'altra tonalità. Il 18 aprile 2019 il 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" ha adottato questo colore per il proprio basco. mimetico m sing che riguarda un'imitazione (biologia) che riguarda la proprietà di alcuni esseri viventi di avere il colore dell'habitat in cui vivono (medicina) (farmacologia) di farmaco o sostanza con la proprietà di riprodurre l’effetto della stimolazione di un certo sistema Sillabazione mi | mè | ti | co Pronuncia IPA: /mi'mtiko/ Etimologia / Derivazione Da mimo Sinonimi imitativo

realistico

(biologia) mimetizzato Parole derivate mimetizzare, mimetizzarsi, psicometico, radiomimetico Altre Definizioni con mimetico; così; camaleonte; Così sono le notti senza luna; Così è l acqua dei laghi; Così è la coda di molte scimmie;

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Così è il camaleonte' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.