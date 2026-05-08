Secolare che non appartiene al clero

Home / Soluzioni Cruciverba / Secolare che non appartiene al clero

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Secolare che non appartiene al clero' è 'Laico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAICO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Laico? Il termine LAICO si riferisce a quella persona o cosa che non ha legami con il clero o con ordini religiosi. In un contesto più ampio, indica una posizione di indipendenza rispetto alle istituzioni ecclesiastiche, distinguendosi da figure religiose ufficiali. Questa caratteristica permette di identificare individui, istituzioni o pratiche che operano senza vincoli religiosi diretti, mantenendo una posizione autonoma rispetto al mondo ecclesiastico. La presenza di un ruolo laico è fondamentale in molte società moderne, dove si promuove la separazione tra chiesa e stato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Secolare che non appartiene al clero". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Secolare che non appartiene al clero nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Laico

Questa pagina è dedicata alla definizione "Secolare che non appartiene al clero" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Secolare che non appartiene al clero" conferma che la soluzione 'Laico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Laico

L Livorno A Ancona I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Secolare che non appartiene al clero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Laico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un frate conversoUn libero pensatoreLibero da insegnamento religiosoAppartiene al cleroProprio di chi non appartiene al cleroNon appartenente al cleroAppartengono al cleroNon appartenenti al clero