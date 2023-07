Non appartenente al clero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non appartenente al clero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAICO

Significato/Curiosita : Non appartenente al clero

Quindi dal clero secolare, detto anche clero diocesano, composto da quei vescovi, presbiteri e diaconi che non sono vincolati da una "regola monastica"... Sul laico wikizionario contiene il lemma di dizionario «laico» (en) laico, in catholic encyclopedia, robert appleton company. definizione di "laico" nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

