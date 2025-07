Un frate converso nei cruciverba: la soluzione è Laico

Home / Soluzioni Cruciverba / Un frate converso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un frate converso' è 'Laico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAICO

Curiosità e Significato di Laico

Vuoi sapere di più su Laico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Laico.

Perché la soluzione è Laico? Un frate converso indica un monaco che ha abbandonato la vita monastica per seguire un percorso laico. La parola laico si riferisce a chi non è appartenente al clero o a ordini religiosi, ma vive la propria esistenza in modo indipendente e non religioso. È un termine che sottolinea l’indipendenza dagli aspetti spirituali, rappresentando una scelta di vita più terrena e autonoma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La cameretta del frateL abito del frateIl frate domenicano che fu impiccato e poi arsoIl frate celebre pittoreIl frate di Pietrelcina canonizzato da papa Giovanni Paolo II

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Laico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un frate converso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S C E A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASSE" CASSE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.