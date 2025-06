Proprio di chi non appartiene al clero nei cruciverba: la soluzione è Laicale

LAICALE

Curiosità e Significato di "Laicale"

Vuoi sapere di più su Laicale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Laicale.

Perché la soluzione è Laicale? La parola laicale si riferisce a chi non fa parte del clero o delle istituzioni religiose, ma vive la propria vita secondo principi e valori personali senza incarichi sacerdotali. È usata per distinguere i membri della società civile rispetto a quelli religiosi. In sostanza, rappresenta il cittadino comune, libero di seguire le proprie convinzioni senza vincoli ecclesiastici. Un esempio di come si applica nel quotidiano.

Come si scrive la soluzione Laicale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Proprio di chi non appartiene al clero", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

I Imola

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

