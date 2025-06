Movimento della mano o della testa nei cruciverba: la soluzione è Gesto

GESTO

Curiosità e Significato di "Gesto"

Hai risolto il cruciverba con Gesto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Gesto.

Perché la soluzione è Gesto? Il termine gesto si riferisce a un movimento del corpo, come quello delle mani o della testa, che comunica emozioni, intenzioni o idee senza l'uso delle parole. I gesti possono variare notevolmente da una cultura all'altra e svolgono un ruolo fondamentale nella comunicazione non verbale, arricchendo le interazioni quotidiane. In sostanza, i gesti sono un linguaggio universale che ci aiuta a esprimere ciò che sentiamo e pensiamo.

Come si scrive la soluzione Gesto

Se "Movimento della mano o della testa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

