La Soluzione ♚ La portano soltanto gli uomini

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La portano soltanto gli uomini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BARBA

Curiosità su La portano soltanto gli uomini: Quale alcuni uomini portano modellini e manichini con le forme di vari oggetti, piante, animali, e persone. le forme proietterebbero la propria ombra... La barba è l'insieme dei peli sulla mascella inferiore di un uomo, ma il nome è usato anche in senso più ampio per indicare l'intera peluria nella parte inferiore del viso e davanti al collo negli esseri umani di sesso maschile. È uno dei caratteri sessuali secondari maschili e una delle ultime caratteristiche della pubertà tra gli uomini. Appare con più o meno abbondanza a seconda dell'etnia, ma a volte la sua crescita è ritardata o debole nonostante il verificarsi della pubertà. È segno maschile di dimorfismo sessuale nell'uomo, dovuto alla produzione di testosterone nel corpo. Quando i peli della barba sono lasciati solo sul mento, si ...

